Diyarbakır'da düğün sonrası havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düğün sonrası havaya rastgele ateş eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Düğünden çıkıp, uzun namlulu silah ve tabancayla havaya ateş ettiler (2)
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde düğün sonrası gelinle damadı evine bıraktıktan sonra aracından çıkardığı uzun namlulu silahla havaya rastgele ateş eden şüphelilerden M.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilip, adresinde gözaltına alındı. Olayda kullandığı pompalı tüfeğe de el koyulan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa