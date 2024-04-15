Diyarbakır'da Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Şaşırttı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kafeye gidip cebindeki parayı tüm yapmak isteyen dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Merkez Sur ilçesinde erkek bir dilenci, yerli ve yabancı turistlerin duygularını sömürerek para topladı. İnsan yoğunluğunun olduğu turistik ilçedeki kafede bir vatandaş, dilenciyi para sayarken cep telefonuyla kaydetti.

Pişkin dilencinin bozuk parasını kafede tüm yapmak isterken cebindeki para ise şaşkına çevirdi. - DİYARBAKIR