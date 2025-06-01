Diyarbakır'da Bin Dönüm Biçilmemiş Buğday ve Arpa Yangında Kül Oldu

Diyarbakır'da Bin Dönüm Biçilmemiş Buğday ve Arpa Yangında Kül Oldu
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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, mermer mahallesinde çıkan yangında bin dönümden fazla biçilmemiş buğday ve arpa kül oldu. Yangını söndürmek için itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Diyarbakır'da bin dönümden fazla biçilmemiş buğday ve arpa yangında kül oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde biçilmemiş bin dönümden fazla buğday ve arpa yangında kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mermer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle biçilmemiş buğday ve arpa tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangında bin dönümden fazla biçilmemiş buğday ve arpa kül oldu.

Yangın, vatandaşların traktörleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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