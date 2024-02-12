Diyarbakır'da 375 aile çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ediyor

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden aile sayısı 375 oldu.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocukları için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) önünde oturma eylemi başlatan aileler, evlat mücadelesini bin 624 gündür aralıksız sürdürüyor.

Kızı Şaziye'nin 18 yaşında 2015'te okul okurken kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Katibe Ay, parti binası önünde evlat mücadelesine başladı.

Evladını alana kadar bir yere gitmeyeceğini vurgulayan Ay, "Tekirdağ Çerkezköy'den Diyarbakır'a evladım için geldim. Kızımı istiyorum. Kahrolsun PKK. Evladım gelene kadar HDP önünden bir başka bir yere gitmeyeceğim. Kızımı burada bekliyorum. Kızım Şaziye, lütfen sesimi duy gel. Kızım okula gidiyorum diye gitti ve bir daha haber alamadım. 9 yıldır kızımı göremiyorum. 9 yıldır kızımı gelecek diye bekliyorum" dedi.

375 ailenin katıldığı oturma eyleminde 49'u evladına kavuştu. - DİYARBAKIR