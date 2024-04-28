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Dilovası'nda Lastik Patlaması Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 NA 6749 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücünün eşi N.K. ile kızı E.K. yaralandı, oğlu A.K. ise baygınlık geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. N.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dilovası Kocaeli Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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