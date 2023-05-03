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Devrek'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Devrek'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Devrek'te Jandarma ekipleri tarafından arama içerisinde yapılan aramada uyuşturucu maddeleri ve aparatları yakalandı.

Devrek'te Jandarma ekipleri tarafından arama içerisinde yapılan aramada uyuşturucu maddeleri ve aparatları yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçe sınırları içerisinde alınan arama kararına istinaden ekipler operasyon yaptılar. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda (50) gr. metamfetamin, (10) gr. Kubar Esrar, (2) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma Devrek 3. Sayfa Haberler

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