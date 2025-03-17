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Dereköy Barajı 2025'te Tam Kapasiteyle Hizmete Girecek

Dereköy Barajı 2025'te Tam Kapasiteyle Hizmete Girecek
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Dereköy Barajı, 72 metre yüksekliği ve 4,47 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle tarım alanlarını sulayarak bölgedeki ekonomik büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan ve 72 metre temelden yüksekliğiyle kentin en büyük barajı olma özelliğini taşıyan Dereköy Barajı, 2025 yılında tam kapasiteyle hizmet vermeye hazırlanıyor.

4,47 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip baraj, 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak ve bölgedeki tarımsal üretime büyük katkı sunacak. Vali Şefik Aygöl, Dereköy Barajı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Aygöl, barajın tamamlanmasıyla çiftçilerin suya erişiminin kolaylaşacağını, böylece tarımsal verimliliğin artacağını belirtti. Vali Aygöl, "Dereköy Barajı'nın sulama altyapısına sağlayacağı katkı sayesinde, bölgede ekonomik büyümeye ve tarımsal sürdürülebilirliğe önemli bir destek vermesi bekleniyor. Özellikle su kaynaklarının verimli kullanımıyla, çiftçilerimizin gelir düzeyinin artması ve tarımsal üretimde istikrar sağlanması hedefleniyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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