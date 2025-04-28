Deprem Gününde Kavga Eden İki Aile Barıştırıldı

6.2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği gün halı sahada kavga eden iki aile barıştırıldı

Başakşehir'de halı saha kavgasının tarafları barıştı

İSTANBUL - İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği 23 Nisan günü Başakşehir'de güvenli alan olarak belirlenen bir halı sahada kavga eden iki aile, sosyal medyada gündem olmuştu. Olayın gündem olması sonrası iki aile bir araya gelerek barıştı.

İstanbul'da gerçekleşen deprem sonrasında panik olan vatandaşlar güvenli olarak belirlenen alanlarda geceyi geçirdi. Başakşehir'de bir halı saha içerisinde geceyi geçiren iki aile bilinmeyen bir nedenle kavga etmiş ve birbirine acımasızca saldırmıştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde tarafların birbirine acımasızca saldırdığı görülmüştü. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından aracıların vesile olmasıyla iki aile barıştırıldı. Kavga eden gruplar bir noktada buluşarak tokalaştı.