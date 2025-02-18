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Denizli'ye turnuvaya giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 26 yaralı

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İzmir'den Denizli'de düzenlenecek halter turnuvasına katılmak üzere yola çıkan lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Buldan ilçesi yakınlarında tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ve lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Denizli'ye turnuvaya gelen öğrenciler kaza yaptı: 2 ölü, 26 yaralı

2 ÖLÜ, 26 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Denizli'ye turnuvaya gelen öğrenciler kaza yaptı: 2 ölü, 26 yaralı

HALTER TURNUVASINA KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Öte yandan, kaza yapan kafilenin Denizli'deki halter turnuvasına katılmak üzere İzmir'den yola çıktığı öğrenildi.

Denizli'ye turnuvaya gelen öğrenciler kaza yaptı: 2 ölü, 26 yaralı

Denizli'ye turnuvaya giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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