Denizli'ye turnuvaya giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
İzmir'den Denizli'de düzenlenecek halter turnuvasına katılmak üzere yola çıkan lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Buldan ilçesi yakınlarında tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ve lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
2 ÖLÜ, 26 YARALI
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.
HALTER TURNUVASINA KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR
Öte yandan, kaza yapan kafilenin Denizli'deki halter turnuvasına katılmak üzere İzmir'den yola çıktığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa