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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Bin 442 Siteye Erişim Engeli Getirdi

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı olduğunu belirlediği bin 442 siteye erişim engeli getirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri tespit edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı olduğunu belirlediği bin 442 siteye erişim engeli getirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 01-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede yurtdışı üzerinden yayın yapan 481yasadışı bahis, 416 müstehcenlik ve 545 zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) suçu içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi/url adresi tespit etti. Ekipler, tespit edilen toplam bin 442 internet sitesi hakkında erişim engeli koyuldu. Açıklamanın devamında, "Denizli İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele konularında görevlerine artan bir kararlılıkla devam etmektedir" görüşlerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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