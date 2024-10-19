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Denizli Emniyeti'nden Dijital Dolandırıcılığa Karşı Uyarılar

Denizli Emniyeti'nden Dijital Dolandırıcılığa Karşı Uyarılar
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Denizli Emniyet Müdürlüğü, artan dijital dolandırıcılık olaylarına karşı eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlara ulaşarak bilgilendirme yapan ekipler, sosyal medya üzerinden alışverişlerde dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

Başta sosyal medya olmak üzere, dijital sistemler üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık olaylarındaki artış Denizli Emniyet Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Eğitim çalışmaları kapsamında vatandaşlara doğrudan ulaşarak dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yapan ekiplerin yanı sıra hazırlanan bilgi notları ve broşürlerle de uyarılar yapılıyor.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, internet üzerinden yapılan alış verişlerde sıklıkla rastlanan dolandırıcılık olaylarına karşı hazırladığı bilgilendirme broşürlerinde 'Dolandırılıyor Olabilirsiniz' uyarısı yaptı. Uyarıda, "Sosyal medya üzerinden yapılacak olan alışverişlerde ürün veya hizmet fiyatı piyasa fiyatının altında olan ilanlara dikkat etmeli ve şüphe ile yaklaşmalısınız" denildi. Uyarıda paylaşım yapan kullanıcıya ait hesapların dikkatlice incelenerek, sahte olup olmadığının değerlendirilmesi istendi, ödeme yöntemi adı altında gönderilen linklerin dolandırıcılık faaliyetlerinde de kullanıldığının hatırlanması gerektiği kaydedildi.

Bir başka uyarıda başvuru ve randevu konularında vatandaşlar uyarıldı. İnternet üzerinden ya da çeşitli sosyal medya platformlarındaki reklamlar olarak vatandaşın karşısına çıkan, kredi, burs, vergi ödemesi gibi ilanların resmi veya özel kurumlarca paylaşıldığından emin olunması tavsiye edildi. Uyarıda; "Çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden mesaj veya ilen yoluna rağmen çıkan ve bu içeriklerde piyasa faiz oranının çok üzerinde yatırım tavsiyesinde bulunanlara itibar etmeyiniz. Güvenilirliğinden emin olmadığınız veya ülkemizde yasal olarak faaliyet göstermeyen alışveriş sitelerine kart bilgilerinizi paylaşmayınız" denildi.

Kart bilgilerinizi paylaşmayın

Bir başka ikazda ise organize suç örgütlerinin hedefleri hatırlatıldı. Uyarıda; "Özellikle yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen organize suç örgütlerinin, yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri hedef olarak seçtiğini unutmayınız. Sizlerden çeşitli bahanelerle banka/kredi kartı çıkarmanızı veya kullanmakta oldığınız kartlara ait bilgilerinizi isteyenlerin, bu suç örgütlerinin mensubu olabileceğini, size ait olan kartların suçta kullanılabileceğini ve yasal sorumluluk doğuracağını unutmayın" denildi. Uyarılarda yasa dışı şekilde bahis ve şans oyunlarını oynayanların 228 bin liraya kadar para cezasına çarptırılabileceği, 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği de hatırlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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