Denizli'de Hırsızlık Azalırken Dolandırıcılık Arttı

Denizli'de 2023 yılı asayiş verilerine göre hırsızlık olaylarında yüzde 32 azalma yaşanırken, kişiye karşı işlenen, dolandırıcılık suçları ve trafik kazalarında artış yaşandığı belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü 2023 yılı verilerini paylaştı. 2023 yılında suç ve suçluyla mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında 7 bin 585 şok uygulama, bin 223 dar alan uygulaması ve 43 geniş alan uygulaması yapıldığı belirtildi. Bu uygulamalar çerçevesinde 746 bin 679 şahıs, 541 bin 40 araç sorgulaması yapıldığı, 218 ruhsatsız tabanca, 121 ruhsatsız av tüfeği, 73 kurusıkı tabanca ve 48 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan 2 bin 872 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Denizli'de geçici konaklama yerlerine yönelik 367 adreste 6 bin 579 apart dairesi ile 47 kiralık araç firmaları denetlendiği, 51 şahsa idari yaptırım cezası uygulandığı kaydedildi. Ayrıca bin 711 umuma açık eğlence yerine ilişkin yapılan denetimlerde 81 şahıs hakkında adli, 307 işyeri hakkında idari para cezası uygulandı.

Hırsızlık azaldı dolandırıcılık arttı

2023 yılı verilerinde malvarlığına karşı meydana gelen suçlarda bir önceki yıla göre yüzde 6,1 azaldığı yer aldı. Evden hırsızlık olaylarında yüzde 19,6, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 18,8, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 29,5, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 32 azalma yaşandığı ifade edildi. 2023 yılında bir önceki yıla oranla dolandırıcılık olaylarında da artışın yaşandığı belirtildi. Dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda bilgilendirme afişleri asılarak, görevli personeller ile görüşmeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca kişilere karşı işlenen suçlarda da bir önceki yıla oranda yüzde 4,1 artış yaşandı. Tehdit olaylarında yüzde 5,1, kasten yaralama olaylarında yüzde 2,5, kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 4,6 oranında artışın meydana geldiği ifade edildi.

Denizli'de 42 bin 894 kadının telefonuna KADES uygulamasının kurulumunun sağlandığı ifade edildi. 2023 yılında ise Kadın Destek (KADES) üzerinden 2 bin 556 ihbarın değerlendirildiği belirtildi. - DENİZLİ