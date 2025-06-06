Denizli'de Gübre Satışı Yapan Araç Yandı

Denizli'de Gübre Satışı Yapan Araç Yandı
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Denizli'nin Tavas ilçesinde, gübre satışı yapan hafif ticari araç motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Sürücü yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamayarak itfaiyeden yardım istedi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde gübre satışı yapmak için kırsal mahalleleri dolaşan hafif ticari araç, motor kısmında başlayan yangında metal yığınına döndü.

Olay, Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kırsal mahalleleri dolaşarak gübre satışı yapan Musa Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç, Tavas'a bağlı Çiftlik Mahallesi'nin ardından Altınova Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Araç mahalleye yaklaştığı sırada, bir anda motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Aracın ön kısmından yükselen dumanlar, kısa sürede aleve dönüştü.

Sürücü Musa Ç., yanmaya başlayan araçtan çıkmayı başardı. Bir anda aracı kaplayan alevleri söndüremeyen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye Tavas ve Karahisar itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, yanan hafif ticari araç metal yığınına döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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