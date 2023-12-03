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Çorum'un Alaca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi vuruldu

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Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vuruldu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi vuruldu.

Olay, ilçeye bağlı Sarısüleyman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. ile Ş.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., yanında bulundurduğu tüfekle Ş.K.'yi vurdu. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesine götürülen yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralama olayına karışan B.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaca Çorum Olaylar Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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