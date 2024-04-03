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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda 6 kişi yakalandı

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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 bin 611 şahsın GBT kontrolü yapıldığı uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 7 tabanca, 9 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ile 8 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 29 adet silah, 12 adet şarjör, 428 adet fişek, 16 adet sentetik ecza maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 1,6 gram esrar maddesi ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile

27,5 litre kaçak alkol ve 1 adet çakar lamba ele geçirildi.

Uygulamalarda 27 kahvehane/kıraathane, 13 kafe, 28 çay ocağı, 5 oyun salonu ve 7 otopark kontrol edilirken ayrıca 685 araç kontrol edilirken bu araçlardan kurallara uymayan 5 araca 42 bin 688 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Güvenlik Uyuşturucu Polis 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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