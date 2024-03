Çorum'da silahlı kavga: 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi, Cemilbey 1. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ve M.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., yanında getirdiği pompalı tüfek ile M.K.'ya ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyanların yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından vurularak yaralanan M.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli M.Y. ise suç aleti pompalı tüfekle birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM