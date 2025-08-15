Çorum'da Obruk Barajı'nda Kaçak Avcılığa Denetim

Çorum'da Obruk Barajı'nda Kaçak Avcılığa Denetim
Güncelleme:
Çorum'da Obruk Barajı'nda yapılan denetimlerde 700 metre kerevit sepeti ağı ve 600 metre misina ağı ele geçirilirken, kaçak avlanan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Çorum'da Obruk Barajı'nda gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen balık ağlarına el konulurken, kaçak avlanan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Obruk Barajı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, 700 metre kerevit sepeti ağı, 400 metre sahipsiz misina ağı, 200 metre sahipli misina ağı ele geçirildi. Denetimlerde kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Denetimlerimiz, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
