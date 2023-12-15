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Çorlu'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Sürücüye Saldırı

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Tekirdağ Çorlu'da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil sürücüsü, para isteyen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, parayı alamayınca aracın lastiklerini bıçakla kesti.

Tekirdağ Çorlu'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsünden para istediği iddia edilen bir şahıs, parayı koparamayınca aracın lastiklerini bıçakla yardı.

İşten çıkan S.T. otomobiliyle evine gitmek üzere yola çıktı. Cumhuriyet Parkı ışıklarda duran S.T.'nin aracına yaklaşan bir şahıs, iddiaya göre, sürücüden para vermesini istedi. Araçtakilerden olumsuz yanıt alan şahıs, öfkelenerek bıçağına sarıldı. Saldırgan şahıs, otomobilin 3 lastiğini bıçakla yardı. Olay yerinden ayrılan otomobilin peşini bırakmayan şahıs, Şinasi Kurşun 14. Sokak'ta vatandaşların araya girmesiyle bölgeden uzaklaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu Güvenlik Şiddet Suç 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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