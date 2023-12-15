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Çorlu'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Sürücüye Saldırı

15 Aralık 2023 16:24 Güncelleme: 16:26 Abone Ol

Tekirdağ Çorlu'da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil sürücüsü, para isteyen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, parayı alamayınca aracın lastiklerini bıçakla kesti.