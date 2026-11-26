Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Muad Elçi, Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, olası bir çatışmanın Habur Sınır Kapısı başta olmak üzere bölge ticaretini ve ekonomisini ağır şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu.

Cizre TSO Başkanı Mehmet Muad Elçi, Irak'ta alınacak kararların anayasal çerçevenin dışına çıkmaması gerektiğini vurguladı. IKBY'nin anayasal statüsü ve yetkilerinin gözetilmesinin önemine işaret eden Elçi, mevcut anlaşmazlıkların tek taraflı adımlar yerine hukuki ve demokratik mekanizmalar ile müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Gerginliğin tırmanması halinde bunun yalnızca siyasi tarafları değil, doğrudan bölge halklarını vuracağını ifade eden Elçi, "Muhtemel bir çatışma süreci, başta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi halkı olmak üzere Türkiye'yi ve özellikle bölgemizin ekonomik ve sosyal yapısını ciddi şekilde etkileyebilir. Böyle bir süreçte ticari faaliyetlerin durma noktasına gelmesi, yatırımların gerilemesi, işsizliğin artması ve temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Yeni bir insani krizin yaşanması ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bölge halklarının huzuru ve refahı, tüm siyasi hesapların üzerinde tutulmalıdır" dedi.

"Habur Sınır Kapısı bölge ekonomisi için hayati öneme sahip"

Irak'taki istikrarsızlığın Türkiye ile Irak arasındaki güçlü ticari ve lojistik bağları da doğrudan sarsacağına dikkat çeken Elçi, Habur Sınır Kapısının bölge için taşıdığı stratejik role vurgu yaptı. Elçi, "Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a uzanan ticaret ve lojistik hattı, bölgemizin ekonomik hayatının en önemli dinamiklerinden biridir. Yaşanabilecek siyasi veya askeri bir gerilim, sınır geçişlerinin aksamasına, ticaret hacminin daralmasına, nakliye sektörünün olumsuz etkilenmesine ve binlerce insanın geçim kaynağının zarar görmesine neden olabilir" diye konuştu.

Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin halklar arasında ortak bir refah ve güven köprüsü kurduğunu belirten Elçi, "Cizre Ticaret ve Sanayi Odası olarak Irak'ta barışın, huzurun ve istikrarın korunmasını, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi halkının kazanımlarının ve yaşam güvenliğinin gözetilmesini, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenerek devam etmesini önemsiyoruz. Tüm tarafları sağduyulu hareket etmeye, bölge halklarının ortak menfaatlerini gözetmeye ve mevcut sorunları müzakere masasında çözmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı