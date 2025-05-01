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Cizre Botanspor ile Silopigücü Gençlikspor Maçında Polis Memuruna Soruşturma

Cizre Botanspor ile Silopigücü Gençlikspor Maçında Polis Memuruna Soruşturma
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Şırnak'ta oynanan Bölgesel Amatör Lig Play-Off finali sonrası yaşanan olaylarda, Cizre Botanspor futbolcusunu darbeden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın, futbolcular ve teknik heyetler arasındaki tartışma sonrası yaşandığı belirtildi.

Şırnak'ta Cizre Botanspor ile Silopigücü Gençlikspor oynan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) Play-Off final mücadelesi sonrasında meydana gelen olaylarda futbolcuyu darbeden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Cizre Botanspor ile Silopigücü Gençlikspor arasından oynan karşılaşmada, Silopigücü Gençlikspor'un maçın uzatma dakikalarında attığı golün ardından çıkan olaylarda, Emniyet Amiri Şuayip Öğdür'ün koruması polis memuru A.A., Cizre Botanspor futbolcusunu darbetti.

Şırnak Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "30 Nisan 2025 tarihinde Silopi Gücü Spor Kulübü ile Cizre Botan Spor Kulübü arasında oynanan Play Off müsabakasının bitiminden sonra her iki kulüp oyuncu ve teknik heyetleri arasında başlayan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmesi neticesinde tarafları ayırma ve olayları yatıştırma çalışmaları esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açılmıştır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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