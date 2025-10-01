Haberler

Ciner Grubu'na Bağlı Park Holding Yetkililerine Operasyon: 12 Gözaltı, İki Tutuklama

Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma sonucunda Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass CEO'su Gökhan Şen tutuklandı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kara para aklama suçlarını kapsıyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından 10 şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass şirketinin CEO'su Gökhan Şen, tutuklandı.

Ciner Grubu'nun sahibi Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı ise sürüyor. - İSTANBUL

