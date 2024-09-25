Üye Girişi
Haberler

Çiftlik Bank Davasında Müthiş Hapis İstemi: 88 Bin Yıl!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftlik Bank davasında sanıklara, 'bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' ve 'suç örgütü kurma' suçlarından toplamda 88 bin 302 yıla kadar hapis cezası istemiyle mütalaa açıklandı. Osman Naim Kaya yeniden tutuklandı.

Çiftlik Bank davasında mütalaa

Tosuncuk, Fatih Aydın ve Osman Naim Kaya'ya 88 bin 302 yıl hapis istemi

Kara kutu Osman Naim Kaya yeniden tutuklandı

İSTANBUL - Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Osman Naim Kaya'nın 88 bin 302 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Kara kutu olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan Osman Naim Kaya yeniden tutuklandı.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve 3 Temmuz 2021'de tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Kara kutu olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Serdar Tosun ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Osman Naim K hakkında "Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 88 bin 302şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar için de değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Esasa ilişkin söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Tutuksuz sanık Osman Naim Kaya ise, "Suç işlendiği dönemde Türkiye'de bile yoktum. Adli kontrol ile serbest kalma durumumun devam etmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme, Mehmet ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına diğer 14 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunma yapmaları için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 ayrı iddianamede, Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Çiftlik Bank Davasında Müthiş Hapis İstemi: 88 Bin Yıl!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELYESA KARATEPE - 3.Sayfa

Dolandırıcılık Çiftlik Bank Dolandırıcı Naim Kaya Politika Mahkeme Ekonomi 3-sayfa Finans

Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu

 Eski hakim ve savcının oğlundan bir vukuat daha geldi! Bu sefer hedefinde polisler vardı!

Eski hakim ve savcının oğlundan bir vukuat daha! Bu sefer hedefinde polisler vardı

 Çarpıcı detay ortaya çıktı! Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış
Bu adamlara kaç yıl yeter! Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu' yazan cani koca uslanmadı

Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu' yazan cani koca uslanmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Spor CANLI izle! TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki! Özgür Özel Filistin'e ne zaman gidecek, Gazze'ye gidecek mi? Maximin Union Saint-Gilloise maçında yok mu, Maximin neden yok? GS maçı hangi kanalda 25 Eylül Çarşamba? Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, bugün mü? GS PAOK maçı CANLI izle! Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, canlı nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman? Galatasaray PAOK maçı CANLI izle! (TRT 1 ŞİFRESİZ) Galatasaray PAOK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü? Kostic yok mu? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında Kostic neden yok? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY PAOK CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });