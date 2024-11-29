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Ceviz Üreticilerine 2 Milyonluk Zarar: Şüpheliler Alkışlarla Adliyeye Sevk Edildi

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Denizli'de ceviz üreticilerinin piyasa değeri 2 milyon olan 12 ton cevizi alıp ödemeleri iptal eden 11 şüpheli Jandrama'nın 'Çetin Ceviz' operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin aileleri adliyeye sevkleri sırasında alkış tuttu.

Üreticiden aldıkları 2 milyonluk ceviz parasını ödemeyen şüpheliler alkışlarla adliyeye sevk edildi

DENİZLİ - Denizli ve çevre illerinden üreticilerin ellerindeki piyasa değeri 2 milyonu bulan 12 ton cevizi aldıktan sonra yaptıkları EFT ödemesini iptal eden 11 şüpheli JASAT'ın 'Çetin Ceviz' operasyonuyla yakalandı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin ailelerinin alkış tutması ise dikkatlerden kaçmadı.

Denizli'nin Honaz, Tavas, Pamukkale ve Güney ilçeleri ile çevre illerinde ceviz üreticilerinin mahsullerini alan şüpheliler yaptıkları EFT ödemesini ise iptal etti. Üreticilerin ihbarları üzerine Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), geniş çaplı soruşturma başlattı. Zarara uğrayan 6 üreticiye ulaşan JASAT timleri titizlikle yürüttüğü soruşturma çerçevesinde piyasa değeri 2 milyonu bulan cevizi alarak haksız kazanç sağlayan 11 şüphelinin kimliklerini belirledi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde olduğu belirlenen 11 şüpheli JASAT timlerince düzenlenen 'Çetin Ceviz' operasyonu ile yakalandı. Yapılan aramalarda 12 ton ceviz ele geçirildi. Denizli'ye getirilen 11 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevkleri sırasında şüphelilerin ailelerinin alkış tutarken, bir şüphelinin de kendisini alkışlayarak "Devam, devam" demesi dikkatlerden kaçmadı. Yine şüphelilerden birinin sevk sırasında "Bu kadar meşhur olacağımı bilmiyordum" dediği görüldü.

Şüpheliler yargılama sırasında üreticilerin 2 milyonluk zararını ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

Ceviz Üreticilerine 2 Milyonluk Zarar: Şüpheliler Alkışlarla Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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