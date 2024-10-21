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Cemile Çetinkaya, Maç Yasağını Delerek Protokol Tribününde Görüntülendi

Cemile Çetinkaya, Maç Yasağını Delerek Protokol Tribününde Görüntülendi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 1 yıl boyunca maçlardan men cezası alan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya, Bandırmaspor-Karagümrük maçını protokol tribününden izledi. Cezalı taraftarlar, bu duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 yıl boyunca maçlardan men edilen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya, Bandırmaspor-Karagümrük maçını protokol sıralarında izledi. Cezalı taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

CHP Bandırma İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya, geçtiğimiz sezonda Kocaelispor deplasmanında yaşanan bir olay nedeniyle 6222 sayılı Kanun uyarınca 1 yıl boyunca maçlara katılmaktan men edilmişti. Ancak geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Bandırmaspor-Karagümrük maçını protokol tribününde izlerken görülen Çetinkaya, yasağı delince bir kez daha gündeme oturdu. Edinilen bilgilere göre, Çetinkaya'nın yasağı çiğneyerek protokolde maçı izlemesi taraftarlardan büyük tepki topladı. Normal şartlarda maç saatlerinde ya da devre arasında polis merkezine gidip imza vermesi gereken Çetinkaya'nın bu yükümlülüğü yerine getirmediği öğrenildi. Çetinkaya'nın ayrıca CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması da dikkat çekti.

Cezalı taraftarlardan tepki

CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Çetinkaya'nın maçlardan men yasağını delmesine Bandırmaspor taraftarları, sosyal medyada "Hak, hukuk, adalet nerede?" diyerek tepki gösterdi. Cezalı taraftarlar da bu duruma tepki gösterdi. Bandırmaspor Kulüp Başkanı Serdar Kuter ise yaşanan bu olay karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Öte yandan, Çetinkaya'nın maç saatinde imza atmadığı gerekçesiyle hakkında yeni bir soruşturma açıldığı ve cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çetinkaya Bandırma Politika 3-sayfa Gençlik Hukuk Spor

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