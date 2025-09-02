Çavuşoğlu'ndan MÜSİAD Antalya'ya Ziyaret

Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve NATO PA Komisyon Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, MÜSİAD Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, Çavuşoğlu'na şehrin ekonomik ve sosyal projelerini anlattı.

Eski Dışişleri Bakanı ve NATO PA Komisyon Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, MÜSİAD Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. Çavuşoğlu, MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanırken, Akgül, Antalya MÜSİAD'ın ekonomi ve ticaret alanında yürüttüğü çalışmaları, sosyal projeleri ve şehrin gelişimine sunduğu katkılar hakkında bilgi verdi. Özellikle genç girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Akgül, mesleki eğitim projeleri ve sosyal sorumluluk kampanyalarının MÜSİAD'ın öncelikli gündeminde yer aldığını vurguladı. Antalya'nın ekonomik potansiyelinin daha verimli kullanılabilmesi için yürüttükleri projeler hakkında Çavuşoğlu'na bilgi verildi.

Antalya'daki çalışmalar hakkında bilgi verdi

MÜSİAD'ın Türkiye'de ve Antalya'da önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Bakanlık dönemimde en çok çalıştığımız kuruluşlardan biri MÜSİAD oldu. Ticaretin gelişmesi için yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyorum. Antalya'da çok başarılı işlere imza atıyorsunuz, bu çizgide devam etmenizi temenni ediyorum" dedi. Antalya'da devlet tarafından yürütülen yatırımlar hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, trafik sorununu hafifletecek projeler, elektrik ve doğalgaz altyapısının güçlendirilmesi ve doğalgazın yaygınlaştırılması yönünde önemli adımlar atıldığını söyledi.

MÜSİAD'ın MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) projelerine verdiği katkıyı takdir eden Çavuşoğlu, "Önemli konularda başlattığınız kampanyalar için teşekkür ederim. Mesleki eğitimdeki çalışmalarınız çok değerli. Terörsüz bir Türkiye için emin adımlarla ilerliyoruz ve bu konuda kararlıyız. Terör belasından ülkemizi kurtarmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Ziyaret sonunda Başkan Yusuf Akgül, Antalya'ya yapılan hizmetlerde emeği geçen Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, şehrin ticaret ve ekonomisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.