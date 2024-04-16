Çankırı'da yapılan denetimlerde 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişi ile 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 şahıs ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 225 adet galara, 0,25 gram esrar, 0,66 gram kokain, 0,38 gram metamfetamin, 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet fişek ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 115 araç trafikten men edilirken bin 774 araç sürücüsüne 4 milyon 117 bin 844 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI