Cani eski sevgilinin bıçaklı saldırısı kamerada

Eski sevgilisi tarafından 12 kez bıçaklanan Gamze Cesur'un avukatı Kübra Bozer:

"Kendi temel ihtiyaçlarını, kardeşine ve annesine bağımlı olarak gidermeye çalışıyor"

"Hunharca bir saldırı, benim saymama göre 15-16 tane bıçak darbesi var"

"Kayıtlarla sabit olarak 3 kadına psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamış"

"Saldırıdan 1 gün önce 'Günahlarınızdan arının' diye mesaj attı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de eski sevgilinin saçtığı dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Eski sevgilisinin bıçaklı saldırısı sonucu 12 yerinden bıçaklanan Gamze Cesur'un avukatı Kübra Bozer, yaptığı açıklamada "Hunharca bir saldırı, benim saymama göre 15-16 tane bıçak darbesi var" dedi.

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'ta 1 Haziran akşamı meydana gelen olayda, 34 yaşındaki spor eğitmeni Gamze Cesur, 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Anbean güvenlik kameralarına yansıyan olayda Gamze Cesur'un arkasından yaklaşan cani eski sevgili, bıçaklı saldırısını gerçekleştiriyor. Yere düşen Cesur'un üstüne çullanarak elindeki bıçağı defalarca sallayan Fatih D., olayın ardından hızla kaçıyor. Eski sevgilisinin saldırısıyla ağır yaralanan Gamze Cesur, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından hayati tehlikeyi atlatan Cesur, hastaneden taburcu edildi.

"Kendi temel ihtiyaçlarını, kardeşine ve annesine bağımlı olarak gidermeye çalışıyor"

Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Gamze Cesur'un sağlık durumu hakkında bilgi veren avukat Kübra Bozer, müvekkilinin ellerini kullanamadığını belirtti. El tendomları kopan Gamze Cesur'un önümüzdeki günlerde operasyon geçireceğini belirten avukat Kübra Bozer, "En son dün görüştük. Telefondan haberleşiyoruz. Annesi veya ablası aracılığıyla konuşuyoruz. Ellerini kullanamadığı için sürekli telefonla iletişim halinde olamıyoruz. Ancak dün taburcu oldu, şükürler olsun ki. Yarın da tekrardan plastik cerrahiye görünecek ve el durumu, elin işlevini geri kazanıp kazanmama durumu belli olacak. Çünkü ellerinden ameliyat olmayı bekliyor. Şu an bileklerine kadar elleri alçıda. Parmakları işlevsiz bir halde. Kendi temel ihtiyaçlarını, kardeşine ve annesine bağımlı olarak gidermeye çalışıyor. Yarın net bir şey diyebileceğiz. Bize göre maalesef ciddiyeti devam ediyor. Çünkü ellerini kullanıp kullanmama durumu hala belli değil. Olay anına ilişkin videoda sanık 15-16 defa bıçağı sallıyor müvekkilime karşı. O da elleriyle korumak isterken tendomları kopmuş. Her iki elinde de tendomlar kopuk olduğu için parmakları şu an tutmuyor, işlemiyor. Doktorlar ameliyat edip fizik tedavi süreci sonrasında iyileşebileceğini umuyorlar şu anda ama net bir şey yok. Yarın belli olacak" dedi.

"Hunharca bir saldırı, benim saymama göre 15-16 tane bıçak darbesi var"

Ortaya çıkan güvenlik kameralarında da net bir şekilde görülen saldırı hakkında konuşan avukat Kübra Bozer, "Hunharca bir saldırı, benim saymama göre 15-16 tane bıçak darbesi var. Eliyle sanık saplayıp saplayıp çıkarıyor. Denk geliyor mu gelmiyor mu belli değil videoda ama maalesef bu canavarca bir hisle öldürmeye teşebbüs ettiğini gösteriyor bize göre. Arkasından koşarak geliyor. Belli ki takip etmiş. Zaten uzaklaştırma kararımız vardı bizim. Bir ay öncesinde aldırmış olduğumuz 6 aylık. Yaklaşması herhangi bir iletişim haline geçmesi yasak bir durumdu. Bıçakla da koşarak arkasından saldırıya geçmiş. Bunu canavarca işlediğini düşünüyoruz. Çünkü 1 kere değil, 2 kere değil, 15-16 kere bıçağı sallıyor" dedi.

"Bu sanığın müvekkilime 15-16 bin TL'ye yakın borcu var"

Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Fatih D.'nin adliye çıkışı gazetecilere, 'Bana 2 milyon 200 bin lira taktı' demesi hakkında da açıklama yapan Gamze Cesur'un avukatı Kübra Bozer, "Bu yanlış anlaşılmayı ben bizzat müvekkilim adına düzeltmek istiyorum. Çünkü duyunca kesinlikle çok üzülecek. Bu sanığın müvekkilime 15-16 bin TL'ye yakın borcu var. İcra takibiyle de sabit. Fakat kendisi iki hafta önceki savcılık beyanında müvekkilimin ona 150 bin TL borcu olduğunu iddia ediyor. İki hafta geçiyor. Olaydan sonra da 2 milyon 200 bin TL borcu olduğunu söylüyor. Yani bir haftada müvekkilimin ona 2 milyon daha artmış bir borcu bulunuyor her ne hikmetse. Bu kişinin bir alacağı mevcut değil" diye konuştu.

"Kayıtlarla sabit olarak 3 kadına psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamış"

Şüpheli Fatih D.'nin daha önceki eşlerine de uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddetten dolayı adliyede kayıtlarla sabit dosyalarının bulunduğunu belirten avukat Kübra Bozer, "Bu sanığın yine eski eşleriyle olan husumeti, fiziksel şiddet ve psikolojik şiddet neticesindedir. Eski eşleri boşanma davasını açmış kendisine karşı. Yani bu ilk değil. Benim müvekkilim şu an adliyedeki kayıtlarla sabit olan 3'üncü mağdur kadın. Yani öncesini bilmiyoruz belki vardır ama sabit olan 3'üncü kadın. Umuyorum son olur bir daha içeriden çıkamaz ve bir kadının daha canına zarar veremez" ifadelerini kullandı.

"Saldırıdan 1 gün önce 'Günahlarınızdan arının' diye mesaj attı"

Şüphelinin olaydan 1 gün önce sahte sosyal medya hesabı üzerinden Gamze Cesur'u ölümle tehdit eden mesajlar attığını belirten avukat Kübra Bozer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişi bu saldırıyı planlamış ve tasarlamış. Çünkü müvekkile sahte hesaplardan, mesajlar, aramalar, sürekli iletişime geçme çabaları mevcuttur. Olaydan bir gün öncesinde farklı bir kadın hesabı açıp hem beni eklemiş, hem kendisine eklemiş. Sosyal medya hesabından ve müvekkilime 'Babanızın selamı var. Sizi yanına bekliyor. Dua edin kendiniz için. Günahlarınızdan arının' şeklinde mesaj atıyor. Müvekkiliniz babası rahmetli. Burada babasının yanına göndereceğini, kendisini hazırlaması gerektiğini açık açık söylüyor. Yani bunu bir gün öncesinde tasarlamış, planlamış.