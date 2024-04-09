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Çanakkale Valisi Ramazan Bayramı tatilinde trafik denetimlerine katıldı

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatilinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan denetimlere katıldı.

Ramazan Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek için Çanakkale İl genelinde Emniyete ve Jandarma birimleri vatandaşımızın trafik güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vali İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatilinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan denetimler kapsamında Polis Uygulama Noktasında trafik ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı.

Uygulama noktasında görevli Emniyet personeliyle bir süre görüşerek sohbet edip yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Vali İlhami Aktaş, trafik uygulama noktasında görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Trafik kontrol noktasında vatandaşlarla görüşen Vali İlhami Aktaş, araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili uyarıcı bilgiler verdi.

Trafiğe çıkan vatandaşların trafik kurallarına ve alınan tedbirlere uymalarının önemine değinen Vali İlhami Aktaş, bayram tatili boyunca trafik tedbirleri kesintisiz uygulanacağını belirtip vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak kazasız hayırlı yolcuklar yapmaları temennisinde bulundu.

Vali İlhami Aktaş'a trafik denetimlerde İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yasemin Topsakal ve Asayiş Şube Müdürü Coşkun Kartal eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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