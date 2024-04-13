Çanakkale'de motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin dere yatağına uçtuğu kazada 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bayramiç-Çan Karayolu üzerinde meydana geldi. Bayramiç ilçesine 1 kilometre uzaklıkta yan tali yoldan çevre yoluna çıkan Berkay Beceren (18) idaresindeki 17 ACP 974 plakalı motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet dere yatağına uçarken, sürücü Berkay Beceren ile Deniz Özcan (17) dere yatağına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen iki gencin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından iki gencin cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE