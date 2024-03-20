Çanakkale'de kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmalarına hava muhalefeti engeli

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri denizden arama kurtarma çalışmalarına 6'ncı gününde, hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Kıyıdan ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, 15 Mart sabahı saat 08.07'de meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik botla denize açılan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu, karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 7'si çocuk olmak üzere toplamda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Botun battığı bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarına denizden 6'ncı gününde hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri denizden arama kurtarma çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verilmiş olup hava şartlarının düzelmesini müteakip Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde çalışmalara devam edilecektir. Kıyıdan arama faaliyetlerine AFAD koordinesinde Jandarma, Polis, Sağlık, Liman Başkanlığı teşkilatları iş birliğinde devam edilmektedir" denildi. - ÇANAKKALE