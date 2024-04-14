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Çanakkale'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 8 kişi yaralandı

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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyü sapağında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale'den Çan istikametine seyir halinde olan Feridun Aytepe yönetimindeki 17 LF 027 plakalı otomobil, Çan'dan Çanakkale istikametine seyir eden Sefer Dal yönetimindeki 17 AAY 103 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Feridun Aytepe ve yolcu Seyfettin Damar ile diğer araçtaki otomobil sürücüsü Sefer Dal, yolcular Özge Şen, Azra Dal ile Didem Dal, İkra Şen ve Miray Şen adlı çocuklar yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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