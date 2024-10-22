Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Bahçe Temizliği Sırasında Çıkan Orman Yangını: 2 Gözaltı

Çanakkale'de Bahçe Temizliği Sırasında Çıkan Orman Yangını: 2 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Umurbey beldesinde bahçe temizliği sırasında çıkan orman yangınında 2 kişi gözaltına alındı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan etkilendi, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde iddiaya göre bahçe temizliği sırasında 3 farklı noktada başlayan orman yangınında 2 kişi gözaltına alındı. 4 hektarlık ormanlık alanın etkilendiği yangında gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lapseki'nin Umurbey beldesinde 20 Ekim'de orman deposu mevkiinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan 4 uçak, karadan ise 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, iddiaya göre iki kardeş M.P. ile M.P.'nin bahçe temizliği yaptığı sırada 3 farklı noktada yangının çıktığı tespit edildi. İki şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli iki kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Orman Yangını 3-sayfa Ekonomi Umurbey Çevre Bahçe

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği 'Umut hakkı' nedir?

Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği "Umut hakkı" nedir?

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var
İddianamede çarpıcı detay! Amca Salim Güran, Narin'in öldürülmesi sonrası bir hayat kadınına mesaj atmış

Kendini aklamaya çalışan amcayla ilgili çarpıcı hayat kadını detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı? 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE | 22 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! Juventus, Milan, Arsenal maçları canlı izleme linki var mı? Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım ilanı yayınlandı mı? Kamu personeli iş ilanları! Masterchef 22 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.