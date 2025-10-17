Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

Can Holding soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 2'nci dalga operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 35 kişiden 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir isim dikkat çekti.

ESKİ GALATASARAY SÖZCÜSÜ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü ve eski Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da bulunuyor.

Şüphelilerin şirket merkezleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. Şüphelilerden üçünün yurt dışında olduğu ifade edildi.

REMZİ SANVER KİMDİR?

Mehmet Remzi Sanver 7 Haziran 1980 İstanbul Fatih doğumludur. Türk ekonomi profesörü ve Eski Galatasaray Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Sözcüsüdür. 2011-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü yaptı. Günümüzde Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi'nde (CNRS)'nin Paris Dauphine Üniversitesi'ndeki LAMSADE adlı laboratuvarında araştırma profesörü olarak olarak görev yapmaktadır.

KARİYERİ

1994 - 1995 Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Asistanı.

1998 - 2000 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yardımcı Doçenti.

2000 - 2006 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Doçenti.

2006 - 2015 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Profesörü.

2010 - İstanbul Bilgi Üniversitesi "Murat Sertel Center for Advanced Economic Studies" Profesörü.

2011 - 2015 İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü.

2010 - 2013 Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, Büyük Üstadı.

2015 - CNRS, Paris Dauphine Üniversitesi Araştırma Direktörü, LAMSADE.

2021 - 2022 Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Sözcüsü.

2023 - Devam, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, Büyük Üstadı.