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Buzlanan Yolda Kamyonet ile Tır Çarpıştı

Buzlanan Yolda Kamyonet ile Tır Çarpıştı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde buzlanan yolda meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Olay yerine jandarma ekipleri geldi.

Buzlanan yolda kamyonet ile tır çarpıştı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde buzlanan yolda kamyonet ile tırın çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz-Erçiş karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle savrulan 33 ADM 22 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 34 BY 4651 plakalı tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kimse yaralanmadı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette büyük hasar oluştu tırın yakıt deposu delindi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza nedeniyle kapanan yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araç sürücüleri ise birbirlerini suçladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - 3.Sayfa
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