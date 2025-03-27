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Bursa Uludağ'daki Otel Yangınında Acı Kayıplar ve Büyük Zarar

Bursa Uludağ'daki Otel Yangınında Acı Kayıplar ve Büyük Zarar
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Bursa Uludağ'daki otelde meydana gelen yangında, Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta ve babası hayatını kaybetti. Anne Fikriye Usta'nın tedavisi ise devam ediyor. Yangın sonrası otelin içindeki görüntüler yürekleri dağladı.

Bursa Uludağ'daki otel yangınından geriye savaş alanını andıran görüntüler kaldı. Otelin içerisini görüntüleyen İHA ekibi facianın boyutunu gözler önüne serdi. Yangında

24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Şampiyon Milli Kayakçı Berkin Usta ve

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetmiş, annesi Fikriye Usta yoğun bakıma alınmıştı.

30 itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın 11.00 sıralarında tamamıyla söndürüldü. Yangının yaşattığı büyük zarar ise otelin içerisinden görüntülendi. İHA ekibi itfaiyecilerle birlikte küle dönen otelin içerisini görüntüledi.

Yangının çıkış sebebi kesin olarak bilinmezken, geriye savaş alanını andıran hurda görüntüleri kaldı.

Öte yandan Fikriye Usta'nın Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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