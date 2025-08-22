Bursa Hastanesinde Acil Uçuş: Martı Panik Yarattı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giren martı, acil servis koridorlarında büyük bir karmaşaya neden oldu. Güvenlik görevlileriyle birlikte yakalanmayı bekleyen martı, sonunda özgürlüğüne kavuştu.

Bursa'da bu kez "kanatlı" bir hasta acile başvurdu. Acil servisin kapısından içeri dalan martı, hastane koridorlarını adeta pist gibi kullanarak ortalığı birbirine kattı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acile giren martı, ortalığı birbirine kattı. Bir süre vatandaşların şaşkın bakışları arasında "acil uçuş" yapan martı, güvenlik görevlisini de epey terletti. Hastane içinde köşe bucak kaçan martı, sonunda yakalanınca "acil servisteki en hızlı vaka" olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan renkli anlar, vatandaşların yüzünü güldürürken martı, güvenlik görevlisinin ellerinden yeniden özgürlüğe kanat çırptı. - BURSA

