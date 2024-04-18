Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Bursa'da "yol verme" tartışmasından sürücüler kavga ederek birbirlerine saldırdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile otomobil sürücüsü arasında "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler birbirlerine saldırdı. Ticari taksi sürücüsü kafasından yaralanırken kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale ederek ayırdı. İhbar üzerine olay yerine polisin gelmesiyle taraflar polis merkezine götürüldü. - BURSA