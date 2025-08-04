Bursa'da Ücretsiz Plaja İzin Almadan Şezlong Koyan İşletmeye Operasyon

Bursa'da halkın ücretsiz yararlanması gereken plajda izinsiz şekilde şezlong koyup para alan işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında zabıta ekipleri ile şahıslar arasında kavga çıktı.

Olay, Mudanya ilçesinde bulunan halk plajında meydana geldi. Vatandaşlardan izinsiz şekilde şezlong ve şemsiye ücreti talep ettiği tespit edilen işletmeye zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskında şezlonglardan para toplayan kişiler ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA