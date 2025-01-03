Silahın oyuncak olduğunu fark eden kuyumcu, soyguncuyu dövdü

Bursa'da trajikomik bir soygun girişimi yaşandı. Yüzü kar maskeli soyguncu, Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde yer alan bir kuyumcuya girerek silah çekip altınları çantaya doldurmasını söyledi.

SİLAHI FARK EDİNCE ALTINLARI BIRAKIP DÖVDÜ

Şüphelinin dediklerini yapan kuyumcu bu esnada soyguncunun elindeki silahın plastik olduğunu fark etti. Bunun üzerine iş yeri sahibi Tamer Ekim, altınları bırakıp soyguncuyu dövmeye başladı. Kuyumcu, oyuncak silahla darbettiği soyguncuyu dükkanın dışına attı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan ilginç anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, aynı kuyumcunun 10 yıl önce soyulduğu, 5 yıl önce de soyguncuların teşebbüste bulunduğu öğrenildi.