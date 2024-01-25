Bursa'da Tehlikeli Yarış! 5 Otomobil Kameralara Yakalandı

Bu görüntüler filmden değil... 5 araç böyle yarıştı

BURSA - Bursa'da diğer sürücülerin hayatını ve aracını tehlikeye atan 5 otomobilin yarışı arkadan gelen bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir aracın kamerası gece yarısı yarış yapan 5 otomobili kayda aldı. Art arda sıraya giren otomobiller makas atarak ilerlerken trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.