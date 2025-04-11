Bursa'da Sokağı Boks Ringine Çeviren Kavga Kamerada

Sokağı boks ringine çevirdiler, o anlar kamerada

BURSA - Bursa'da aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup, sokak ortasında birbirine girdi. Sokağın boks ringine döndüğü anlar amatör kamerayla kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşı karşıya geldi. Gruplar arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Sokağın resmen boks ringine döndüğü kavga, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.