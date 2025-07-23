Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 17 tutuklama

Bursa'da esnafa çökmeye çalışan, darp ve tehdit yoluyla iş yerlerine el koymaya kalkışan silahlı suç örgütü çökertildi. Örgüt lideri Bülent Ç. ve 21 örgüt üyesi düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı.

ESNAFIN BAŞINA BELA OLAN ÇETEYE OPERASYON

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgütün esnafları kendi mekanlarına çağırıp kapıları kilitleterek sopalarla darp ettiği, eğlence mekanlarına kalabalık gruplarla baskın yaptığı, Nilüfer ilçesindeki bir inşaat alanında site kameralarını kırıp çalışanları dövdüğü ve bazı dairelere el koyarak usulsüz satışlarla vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, M.Ü, C.B, M.C, M.E.S adlı 5 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken; örgüt lideri Bülent Ç. ile birlikte Z.Ü, R.B, Ö.Ö, A.G, O.Ç, M.Ç, M.G, İ.K, B.V, A.Y, Ö.Ş, M.Ş, A.K, F.Ç, F.K, R.Ö olmak üzere 17 kişi tutuklandı.