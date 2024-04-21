Bursa'da seyir halindeki araca şahin kondu

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araca şahin kondu. Olayın şokuna giren sürücü kazanın eşiğinden dönerken, yaşadığı anları kayda aldı.

Merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu üzerinde hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Orçun Turan, aracının ön camına şahin inmesiyle aniden frene bastı. Olayın şokuyla kuşa yardım etmek isterken o anları kayda alan sürücü, yırtıcı kuşu eline almak istedi. Otomobilinden inen Turan, kuşa yöneldiğinde kanatlanan kuş, gökyüzüne doğru süzülürken, trajikomik olay kameraya saniye saniye yansıdı, trafiğin durmuş olması ise facianın önüne geçti.

"Ne olduğunu anlayamadık"

Yaşadığı olayı İhlas Haber Ajansı'na anlatan Orçun Turan, "Arkadaşımla seyir halindeyken bir anda ön cama yırtıcı bir kuş çarptı. Kanatlarını açınca, benim görüş açımı kapattı. Neyse ki trafik yavaş akıyordu. Sonra yırtıcı kuş ön camdan tırmanmaya çalıştı. O sırada ben de olayın şokunu atlatınca kuşu video kaydına aldım. Kuşun yaralı olduğunu düşündüğüm için de önce elime almak istedim ama kuş bir anda kanatlanıp uçtu. İyi ki elime almamışım, muhtemelen parmağımı ciddi şekilde yaralardı" diye konuştu. - BURSA