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Bursa'da Otomobil Kontrolden Çıkıp Metro İstasyonuna Çarptı: 4 Yaralı

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Bursa'da bir otomobilin makas atarken kontrolden çıkıp önce önündeki araca ardından metro istasyonu merdivenlerine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AVP 377 plakalı otomobil, Nilüfer istikametine seyir halindeyken makas atarak ilerlemeye başladı. Bu esnada aynı istikamete giden Ahmet A. yönetimindeki 16 BDF 944 plakalı otomobile çarpan araç, kontrolden çıkıp, metro istasyonun yürüyen merdivenlerine çarptı. Ahmet A. idaresindeki otomobil ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, refüje savruldu. Kazanın şiddetiyle can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilirken, polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Öte yandan, makas atan araçtaki alkol şişeleri kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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