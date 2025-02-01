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Bursa'da Motosiklet Kazası: Kadın Kulüp Başkanı Ağır Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Kadın Kulüp Başkanı Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu Bursa Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı Dilek Ergier ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlike kaydı ile tedavi altına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücünün Bursa Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı Dilek Ergier'in (42) kullandığı 16 DE 216 plakalı motosiklet, Bursa'dan Yalova istikametine giderken Musa Fidan (44) idaresindeki 34 JR 4510 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bursa Motosiklet Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı olduğu öğrenilen Ergier, kazada motosikletten savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Dilek Ergier, hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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