Bursa'da Beyaz Eşya Tamiri Bahanesiyle 250 Bin Lira Dolandırıcılık

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Bursa'da, beyaz eşya tamiri adı altında 7 vatandaşı dolandırdığı öne sürülen iki kişi polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, teknik servis olarak kendilerini tanıtıp yüksek ücretler talep ettikleri öğrenildi.

Arama motorunda ön plana çıktılar, servis bahanesiyle vatandaşı dolandırdılar

Bursa'da beyaz eşya tamiri bahanesiyle 7 ayrı vatandaşı 250 bin lira dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da internetteki arama motorlarında ön plana çıkıp, teknik servis adı altında buzdolabı, çamaşır makinesi, klima gibi beyaz eşyaları bozulan vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. 7 müştekinin bu kişilerce 250 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

Kendilerini yetkili teknik servis olarak tanıtan şüpheliler, müştekilerin evlerine giderek arızalı cihazları tamir etme bahanesiyle yüksek meblağlarda ücret talep etti. Şüphelilerin bazı durumlarda ise tamir bahanesiyle aldıkları eşyaları geri getirmedikleri öğrenildi. Şüpheliler ayrıca, yaşanan arızaların elektrik kaynaklı olduğunu söyleyerek, "Tamir ücretini elektrik dağıtım şirketinden geri alabilirsiniz" yalanıyla mağdurları kandırdı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu; 55 suç kaydı bulunan H.Ş. (26), ile olayda hesabı kullanılan ve 18 ayrı suç kaydı bulunan Z.F.Ş. (24), gözaltına alındı.

Son bir haftada 7 ayrı mağdurdan toplam 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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