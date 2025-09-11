Bursa'da ATM Dolandırıcılığı: 6 Bin Lira Çalan Şüpheli Yakalandı

Bursa'da ATM'den para çekmek isteyen vatandaşları kandırıp sahte dekontla 6 bin lira dolandıran şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, mağdur G.C. ve A.B. isimli vatandaşların yanına ATM'de para çekme işlemi sırasında yaklaşan M.V.M. (40), kendi hesabından para çekemediğini, parayı onların hesabına göndereceğini ve karşılığında nakit vermelerini istedi. Vatandaşların talep edilen parayı çekip şüpheliye vermesi üzerine, şüpheli sahte dekont göstererek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşlar kısa süre sonra dolandırıldıklarını fark ederek polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, üç ayrı kişiyi toplam 6 bin lira dolandırdığı tespit edilen M.V.M yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA