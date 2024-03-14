Üye Girişi
Haberler

Bursa'da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Bursa'da alacaklılarını takip eden bir grup şüpheli, araçlarını kurşuna dizdi. İki kişi şans eseri yara almadan kurtulurken, otomobil delik deşik oldu. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar

Mahalleliye kabusu yaşattılar, yolda gördükleri husumetlilerine peş peşe ateş ettiler, takip ettikleri araca kurşun yağdırdılar

BURSA - Bursa'da alacaklılarını yolda gören bir grup şüpheli, takip ettikleri aracı kurşuna dizdi. Araçta bulunan iki kişi şans eseri yara almazken, otomobil adeta delik deşik oldu. Polis, dehşet saçan 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış V. ile Azad V., 16 AHS 503 plakalı hafif ticari araçla gezerken, aralarında husumetleri olan kişilerle karşılaştılar. Husumetlileri hemen otomobillerine binip Barış V. ile Azad V.'nin peşine düştü. Barış V. ve Azad V.'yi takip eden saldırganlar, ara sokakta yakaladıkları hafif ticari araca pompalı tüfek ve tabancayla arka arkaya ateş açtılar. Kurşunların hedefi olan araç adeta delik deşik olurken, araçtan kendilerini zor atan Barış V. ile Azad V. şans eseri yara almadı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar panik halde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan mahallelinin panik anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Derhan kimdir? Zafer Partisi Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Halil Derhan kaç yaşında, nereli? Esat Ergüler kimdir? AK Parti Aydın- Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Tuşba Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Tuşba adayı Hanım Akkoş kimdir? DEM Parti Van Saray Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Saray adayı Davut Acar kimdir? DEM Parti Van Özalp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Özalp adayı Sakine Kutpınar kimdir? DEM Parti Van Muradiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Muradiye adayı Hediye Sayiner kimdir? Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? Ne olmuştu? Hakan Yıldırım Semizel kimdir? CHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Hakan Yıldırım Semizel kaç yaşında, nereli? Serkan Sak kimdir? CHP Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan Adayı Serkan Sak kaç yaşında, nereli? Aytekin Kaya kimdir? AK Parti Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya kaç yaşında, nereli? Ali Koyuncu kimdir? CHP Balıkesir Savaştepe Belediye Başkan Adayı Ali Koyuncu kaç yaşında, nereli? Hilmi Dönmez kimdir? AK Parti Aydın- Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hilmi Dönmez kaç yaşında, nereli? Aydın Dinçer kimdir? CHP Balıkesir Marmara Belediye Başkan Adayı Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli? Metin Ertürk kimdir? AK Parti Aydın- Kuyucak Belediye Başkan adayı Metin Ertürk kaç yaşında, nereli? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title