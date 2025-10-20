Bursa'da 26 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir depodan tıra yüklenmek üzere hazırlanan 26 bin litreden fazla kaçak akaryakıt, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akaryakıt kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinde bulunan bir depoyu takibe aldı. Yapılan operasyonda, depodan başka illere sevk edilmek üzere bir tıra yüklenen toplam 26 bin 140 litre kaçak akaryakıt suçüstü yapılarak ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde F.A. ve E.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. - BURSA