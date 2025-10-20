Haberler

Bursa'da 26 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Bursa'da 26 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Nilüfer ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, depodan bir tıra yüklenmek üzere hazırlanan 26 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir depodan tıra yüklenmek üzere hazırlanan 26 bin litreden fazla kaçak akaryakıt, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akaryakıt kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinde bulunan bir depoyu takibe aldı. Yapılan operasyonda, depodan başka illere sevk edilmek üzere bir tıra yüklenen toplam 26 bin 140 litre kaçak akaryakıt suçüstü yapılarak ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde F.A. ve E.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
