Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şahıs Tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir aylık uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 01-31 Mart tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak icra edilen 45 faaliyette yakalanarak adli/idari işlem yapılan 62 şüpheliden, 10'u adli kontrol şartıyla serbest, 12'si ise ifadesinin alınmasın ardından serbest bırakıldı. 4'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müdahale edilen olaylarda, 53 gram eroin, 44 gram bonzai, 18 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza, 17 adet kullanma aparatı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 42 adet tabanca mühimmatı, 65 adet av tüfeği mühimmatı, 2 adet bıçak, 5 adet dedektör, 4 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - BURDUR